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У Києві розшукують ймовірного ґвалтівника: фото і прикмети

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У Києві правоохоронці розшукують чоловіка, підозрюваногоу скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах, які трапилися 2 та 23 липня.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Вона розмістила відповідне зображення та ролик (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На вигляд ймовірному зловмиснику 20-25 років, зріст 185-190 см. Він худорлявий, з витягнутим обличчям та темним волоссям.

Підозрюваний

Підозрюваний

Поліція Києва

Новини
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Підозрюваний

Підозрюваний

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав про обидва випадки. Підозрюваний 2 липня у Шевченківському районі переслідував дівчину, а потім напав і побив у під'їзді багатоповерхівки. Після цього він спробував її зґвалтувати.

Пізніше підозрюваний намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку. Повідомлення про злочин надійшло до Оболонського УП 23 липня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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