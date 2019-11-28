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29 листопада • оновлено в 11:34
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У Києві розлючений водій вистрелив у пішохода: перші подробиці

19.5т
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У Києві неподалік від ТЦ "Фестивальний" у середу ввечері, 27 листопада, словесний конфлікт між водієм та пішоходом завершився стріляниною, внаслідок якої куля влучила в обличчя останньому.

Приблизно о 23:00 потерпілий перетинав дорогу на пішохідному переході, а чоловік за кермом Hyundai не захотів пропустити його. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Між ними виникла суперечка, після якої водій дістав пістолет і зробив кілька пострілів гумовими кулями. Одна із них влучила в обличчя постраждалому. На місце одразу прибули правоохоронці та медики.

У Києві розлючений водій вистрелив у пішохода

У Києві розлючений водій вистрелив у пішохода

Київ Оперативний

У коментарях співробітники сайту ОГО "Нова столиця" з місця події написали, що особу нападника встановили. Ним виявився Дмитро Петренко 1995 року народження. Чоловіка затримали.

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В процесі перевірки у водія знайшли пневматичний пістолет, а також зелену речовину рослинного походження. Він не зміг пояснити свій вчинок.

У Києві біля ТЦ Фестивальний 27 листопада конфлікт між водієм та пішоходом завершився стріляниною. Підозрюваний

У Києві біля ТЦ Фестивальний 27 листопада конфлікт між водієм та пішоходом завершився стріляниною. Підозрюваний

Київ Оперативний

Внаслідок інциденту куля влучила у обличчя пішоходу

Внаслідок інциденту куля влучила у обличчя пішоходу

Київ Оперативний

У Києві біля ТЦ Фестивальний 27 листопада конфлікт між водієм та пішоходом завершився стріляниною

У Києві біля ТЦ Фестивальний 27 листопада конфлікт між водієм та пішоходом завершився стріляниною

Київ Оперативний

Внаслідок інциденту куля влучила у обличчя пішоходу

Внаслідок інциденту куля влучила у обличчя пішоходу

Київ Оперативний

Коментар ОГО "Нова столиця"

Коментар ОГО "Нова столиця"

Скриншот

Коментар ОГО "Нова столиця"

Коментар ОГО "Нова столиця"

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поруч із Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Никулин Валентин
Никулин Валентин
Таким стрелкам нужно руки по зап'ястя рубать, и не каких прав на инволидность вдальнейшем.
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Сорокин Алексей
Сорокин Алексей
обратите внимание на номера
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А где наш доблестный министр МВД Аваков????? Где полиция, где законы????
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