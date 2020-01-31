"Атакували" прокуратуру: в Києві розгорілися сутички через незаконний видобуток піску. Фото і відео

У Києві у п'ятницю, 31 січня, під прокуратурою Голосіївського району активісти влаштували мирний мітинг проти незаконного видобутку піску фірмою "Мостобуд" у районі промзони на станції метро "Видубичі" й отримали безпрецедентну реакцію правоохоронців.

Глава відомства Артем Ясь замість того, щоб вислухати вимоги борців із піщаним браконьєрством, викликав на місце подій патрулі поліції й озвучив погрози. Розгорілися сутички: активістів заблокували (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Подробицями поділився один з учасників акції, правозахисник ГО "Стоп корупції" Олександр Золотнюк. "Співробітники прокуратури заявили, що проти мене відкриють кримінальне провадження за ст. 194. Йдеться про нібито організацію силового захоплення прокуратури. Потім слідчий почав говорити про статтю "Хуліганство". Ми шоковані, адже проводили мирну акцію. А замість того, щоб вийти і поспілкуватися з громадськими активістами, головний прокурор району нацькував на нас поліцію і звинуватив у злочині", – обурився він.

У Києві розгорілися сутички через незаконний видобуток піску Стоп Корупції

У Києві прокуратура нацькувала патруль на активістів Скріншот із відео

За словами активістів, співробітники прокуратури просто злякалися опору громадськості. Крім того, саме Золотнюк раніше зазнав нападу з боку охорони незаконної точки видобутку на Видубичах. Тоді нападники розбили машину журналістів, застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з документами і грошима. А сам Золотнюк отримав черепно-мозкову травму й опік слизової оболонки очей.

"Тепер зрозуміло, чому поліція не виїжджає на нелегальні точки видобутку. Схоже, є більш важливі справі і справжні хулігани", – підсумував після побаченого Золотнюк. За його словами, вулицю заполонили "бобики". Також поліцейські говорили про приїзд "старшого".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ПАТ "Мостобуд", головою наглядової ради якого є ексрегіонал і нардеп VII скликання Володимир Продивус, неодноразово фігурувало в скандалах із "тітушками".

22 грудня "тітушки" "Мостобуду" розгромили пікет активістів, які прийшли на місце намиву піску протестувати проти браконьєрського вилову ресурсу.

17 січня активісти повідомили, що скандальна компанія "Мостобуд" продовжує намивати і вивозити пісок із берегів Дніпра на Видубичах у Києві, незважаючи на арешт техніки і розірвання договору оренди земельної ділянки.

24 січня в Києві "тітушки" напали на журналістів, які знімали матеріал про те, як у столиці крадуть пісок. Злочинці на декількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили авто представників медіа, застосували аерозольні балони, забрали сумку з грошима і речами. Одного постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, поліція кваліфікувала дії злочинців, як розбій.

У березні 2019 року стало відомо, що компанія всупереч законодавству продовжила браконьєрський видобуток піску. Протягом усього року порушення тривали.

Крім того, в травні 2019 фінансовому директору скандальної компанії ПАТ "Мостобуд" Олексію Козловському прокуратура вручила серйозну підозру.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram