У Києві роботу метро зупиняли через пораненого озброєного чоловіка: подробиці

Юрій Сергієнко Кримінал 20:59, 16.06.2020 Оновлено: 21:03, 16.06.2020

У Києві 16 червня через озброєного ножем чоловіка зупинили рух на червоній гілці метро. Він погрожував порізати себе.

Чоловіка знайшли з пораненням живота в тунелі станції метро "Шулявська", повідомляється на сторінці столичної поліції у Facebook.

"Невідомий на станції метро "Берестейська" з ножем в руках зістрибнув на колії і забіг в тунель. Поліцейські знайшли його з пораненням живота в тунелі станції метро "Шулявська", а на місце події викликали лікарів", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що він погрожував завдали собі тілесних ушкоджень перед тим як зістрибнути на колії.

Рух поїздів на червоній гілці відразу було призупинено, на пошуки чоловіка пішло 30 хвилин.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу потерпілого.

Зараз рух поїздів повністю відновлено, сказано на сторінці Київського метрополітену у Facebook.

Facebook поліції Києва
Facebook Київського метрополітену

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському метро підлітки до втрати свідомості побили 20-річного хлопця, який зробив їм зауваження через їх поведінки.

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