У Києві ресторани, кафе та магазини понад 100 разів покарали за порушення карантину

У Києві за минулий тиждень перевірили майже пів тисячі закладів на дотримання правил і регламентів роботи в умовах карантину.

У результаті було складено 101 протокол за порушення. Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 24 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 460 ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 101 протокол про порушення. Це менше, ніж за тиждень до цього", – розповів Кличко.

Він зазначив, що водночас більшість столичних закладів намагається дотримуватися правил. Так, за його словами, виглядає відповідальне ставлення до безпеки клієнтів.

"А тих, хто нахабно нехтує регламентами роботи, та ще й із нічною музикою й масовими танцями, – поліція закриває. І тут потурань не повинно бути ні для кого!" – підкреслив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 24 липня зафіксували 7396 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 118 жителів столиці.