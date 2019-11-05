У Києві раптово зачинили дві центральні станції метро: перші подробиці

У Києві у вівторок, 5 листопада, раптово зачинили станції метро "Майдан Незалежності" (синя гілка метро) та "Палац спорту" (зелена гілка), а також відповідні пересадкові вузли.

Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

На станціях розпочалася перевірка. Про відкриття пообіцяли повідомити одразу після завершення відповідних заходів.

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