Головна Новини
5 листопада • оновлено в 09:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві раптово зачинили дві центральні станції метро: перші подробиці

674 Читати матеріал російською

У Києві у вівторок, 5 листопада, раптово зачинили станції метро "Майдан Незалежності" (синя гілка метро) та "Палац спорту" (зелена гілка), а також відповідні пересадкові вузли.

Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

На станціях розпочалася перевірка. Про відкриття пообіцяли повідомити одразу після завершення відповідних заходів.

Новина оновлюється.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки