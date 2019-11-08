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8 листопада • оновлено в 15:45
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У Києві раптово почалися обшуки у відомому бізнес-центрі: перші деталі та відео

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У Києві 8 жовтня працівники Служби безпеки України почали проводити слідчі дії у бізнес-центрі "Парус" у межах розслідування справи про розкрадання державних коштів посадовими особами Київської міської державної адміністрації.

Про це написало агентство "Інтерфакс-Україна". Також про подію йшлося і в сюжеті телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"СБУ проводить обшуки в адвокатському об'єднанні у справі про розкрадання державних коштів посадовими особами КМДА", – повідомили агентству у спецслужбі.

У Києві раптово почалися обшуки у відомому бізнес-центрі

У Києві раптово почалися обшуки у відомому бізнес-центрі

Скріншот

Слідчі дії почалися в офісі адвокатського об'єднання "Турчинов і партнери".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради, ексспівголови фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса Комарницького. Його запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень. Обшуки можуть стосуватися "зірваної" реконструкції двох кілометрів Кільцевої дороги у місті.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА Служба безпеки України
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