У Києві Range Rover врізався в Tesla: ЗМІ пов'язали учасника ДТП з Януковичем

У позашляховику Range Rover, який в Києві врізався в Tesla і влетів у натовп людей, їхав бізнесмен і власник кінного заводу "Міленіум" Костянтин Згара.

Як пише "Інформатор", після скоєння ДТП з елітного авто вибралися двоє чоловіків. Відзначається, що обидва вийшли з машини через водійські двері, тому не ясно, хто саме був за кермом.

При цьому сам Згара розповів, що в момент зіткнення перебував на задньому сидінні авто. Його слова підтвердив і другий чоловік, який нібито був за кермом.

Видання пише, що після ДТП під'їхала ще одна карета "швидкої допомоги", в якій Згара провів близько 10 хвилин. За твердженням очевидців, це була приватна бригада лікарів. Яка саме медична допомога надавалася бізнесменові – невідомо.

Костянтин Згара на місці ДТП інформатор

З повідомленнями в ЗМІ, Костянтин Згара є власником кінного заводу "Міленіум" в Маріуполі, де можуть знаходиться коні експрезидента Віктора Януковича і олігарха-втікача Олександра Онищенка.

Костянтин Згара (в центрі) інформатор

Ще в 2014 році боєць батальйону "Дніпро-1", а пізніше нардеп Володимир Парасюк писав, що Згара – "один з бойовиків Ахметова в 90-х", який захоплював коней рейдерським способом. Також бізнесмен є головою "Жокей-клубу "Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla.

Також в мережу потрапили кадри зіткнення Tesla і Range Rover в центрі Києва, записані за допомогою відеореєстратора.

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