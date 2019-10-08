У Києві п'яний водій влаштував жахливу ДТП: фото і відео з місця НП

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП. Він їхав на великій швидкості, не повернув на розвилці, "вилетів" на газон і перекинувся.

У салоні перебували двоє хлопців і дівчина – всі з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автомобіль на великій швидкості їхав проспектом Гагаріна у бік станції метро "Чернігівська". На розвилці водій не повернув і помчав прямо: машина "підлетіла" на бордюрі, проїхала газоном, перекинулася і опинилася на тротуарі.

У Києві п'яний водій влаштував жахливу ДТП Інформатор

Volkswagen вдалося розминутися з електроопорою. У ДТП ніхто не постраждав.

Коли на місце прибули патрульні, то побачили, що водій і пасажири були напідпитку. Чоловік, який був за кермом, відмовився проходити тест на драгері. На нього склали протокол. Водієві загрожує штраф і позбавлення права керування автомобілем на один рік.

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП Інформатор

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся Інформатор

У салоні перебували двоє хлопців і дівчина Інформатор

Всі були з ознаками алкогольного сп'яніння Інформатор

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП Інформатор

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 1 жовтня, в місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей.

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