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8 жовтня • оновлено в 13:27
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У Києві п'яний водій влаштував жахливу ДТП: фото і відео з місця НП

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У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП. Він їхав на великій швидкості, не повернув на розвилці, "вилетів" на газон і перекинувся.

У салоні перебували двоє хлопців і дівчина – всі з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автомобіль на великій швидкості їхав проспектом Гагаріна у бік станції метро "Чернігівська". На розвилці водій не повернув і помчав прямо: машина "підлетіла" на бордюрі, проїхала газоном, перекинулася і опинилася на тротуарі.

У Києві п'яний водій влаштував жахливу ДТП

У Києві п'яний водій влаштував жахливу ДТП

Інформатор

Volkswagen вдалося розминутися з електроопорою. У ДТП ніхто не постраждав.

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Коли на місце прибули патрульні, то побачили, що водій і пасажири були напідпитку. Чоловік, який був за кермом, відмовився проходити тест на драгері. На нього склали протокол. Водієві загрожує штраф і позбавлення права керування автомобілем на один рік.

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП

Інформатор

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся

Інформатор

У салоні перебували двоє хлопців і дівчина

У салоні перебували двоє хлопців і дівчина

Інформатор

Всі були з ознаками алкогольного сп'яніння

Всі були з ознаками алкогольного сп'яніння

Інформатор

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП

У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна, автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП

Інформатор

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся

Він їхав на великій швидкості, вилетів на газон і перекинувся

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 1 жовтня, в місті Яготин Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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70rus xxx
70rus xxx
Стандартное ДТП,все живы и пьяны.Жуть то в чем?
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