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18 листопада • оновлено в 11:14
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Постраждала вагітна: у Києві п'яний водій Uber скоїв одразу кілька ДТП

1.3т
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У Шевченківському районі Києва 17 листопада п'яний водій таксі Uber (авто марки Skoda) скоїв одразу кілька ДТП. В результаті однієї з аварій постраждала вагітна жінка.

Перший інцидент трапився близько 22:30. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на вулиці Естонській п'яний чоловік за кермом авто влетів у іншу машину Volkswagen. А після цього, тікаючи з місця ДТП, на перехресті вулиць Академіка Туполєва та Салютної – врізався в автомобілі, що стояли біля світлофора.

У Києві п'яний водій Uber скоїв кілька ДТП

У Києві п'яний водій Uber скоїв кілька ДТП

Київ Оперативний

Внаслідок однієї з аварій постраждала вагітна жінка, яка перебувала у Volkswagen. Її госпіталізували.

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Коли п'яного водія впіймали, той заявив, що "не довіряю я цим вашим", і поїхав здавати аналізи до лікаря.

У Шевченківському районі Києва 17 листопада п'яний водій таксі Uber скоїв одразу кілька ДТП

У Шевченківському районі Києва 17 листопада п'яний водій таксі Uber скоїв одразу кілька ДТП

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав жінку похилого віку.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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