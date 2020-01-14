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14 січня • оновлено в 13:33
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У Києві п'яний водій розтрощив 4 авто і врізався у дерево: фото з місця ДТП

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У Святошинському районі Києва п'яний чоловік за кермом автомобіля Ssang Yong протаранив декілька автомобілів і намагався втекти з місця події, однак врізався у дерево.

Інцидент на вулиці Миколи Ушакова трапився 13 січня приблизно о 22:00. Про це повідомляє столична патрульна поліція на сторінці у Facebook.

Попередньо встановлено, що водій не вибрав безпечну швидкість, не дотримався безпечного бокового інтервалу і скоїв наїзд на чотири припарковані авто. У результаті механічних пошкоджень зазнали Kia, Geely, ZAZ Forza та Opel.

У Києві водій Ssang Yong скоїв наїзд на 4 припарковані авто

У Києві водій Ssang Yong скоїв наїзд на 4 припарковані авто

Патрульна поліція Києва

"Завдяки інформації, яку надали очевидці, патрульні оперативно розшукали винуватця аварії, який зник із місця події. Далеко втекти не вдалося, водія зупинило дерево, на яке він скоїв наїзд", – йдеться у повідомленні.

Механічних пошкоджень зазнали Kia, Geely, ZAZ Forza та Opel

Механічних пошкоджень зазнали Kia, Geely, ZAZ Forza та Opel

Патрульна поліція Києва

Зазначається, що у винуватця автопригоди були явні ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти огляд у встановленому законом порядку він відмовився.

Винуватець намагався втекти з місця ДТП, однак врізався у дерево

Винуватець намагався втекти з місця ДТП, однак врізався у дерево

Патрульна поліція Києва

На 34-річного водія автомобіля Ssang Yong патрульні склали низку адміністративних протоколів. Зокрема, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані алкогольного сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.

На 34-річного водія патрульні склали низку адмінпротоколів

На 34-річного водія патрульні склали низку адмінпротоколів

Патрульна поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня у Шевченківському районі Києва, на вулиці Тургенєвській, п'яний водій влаштував ДТП, а потім вийшов із авто і ліг на землю, аби відпочити.

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Автор
Марта Рок
Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
алкоголь аварія ДТП авто
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