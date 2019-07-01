У Києві п'яний водій намагався заїхати на "скляний" міст: фото

У Києві п'яний водій намагався на позашляховику заїхати на скляний пішохідно-велосипедний міст, який знаходиться між Хрещатим парком і Володимирською гіркою.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори, які патрулювали пішохідний міст побачили, як водій автомобіля SsangYong зробив проїзд по газону і намагався заїхати на пішохідний міст. Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху і при перевірці його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння", – йдеться в повідомленні.

Тест на драгері показав в крові водія - 0,58 проміле. Патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння) КпАП та постанова у ч.1 ст.122 КУпАП за скоєний ним порушення ПДР.

Порушник

Авто порушника

Сліди авто на газоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня в Києві на пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Пізніше в мережі опублікували фото чергового порушника, який нібито заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст.

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