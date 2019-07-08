ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

У Києві п'яний водій авто вилетів на тротуар: фото і відео ДТП

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві водій авто в нетверезому стані зніс стовп, а після цього вилетів на тротуар. Крім самого автомобіліста, ніхто не постраждав.

Водій не впорався з керуванням, ведучи авто на великій швидкості. ДТП трапилася близько 5 ранку на вул. Райдужній, пише "Інформатор".

"Машина пішла в занос, кілька разів розвернулася на дорозі, вдарилася боком об стовп і вилетіла на тротуар", – уточнили в ЗМІ.

Новини
У Києві автобус із пасажирами потрапив у ДТП з трьома авто: фото і відео
Аварія

Аварія

"Інформатор"

На пішохідній частині в цей час нікого не було, що дозволило уникнути жертв і постраждалих. Травмованого водія госпіталізували з місця НП.

ДТП

ДТП

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у травні в центрі Києва трапилася ДТП за участю поліцейського автомобіля Mitsubishi. Від зіткнення машина поліції вилетіла на тротуар, де, завдяки щасливому випадку, не було пішоходів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel