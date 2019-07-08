У Києві п'яний водій авто вилетів на тротуар: фото і відео ДТП

У Києві водій авто в нетверезому стані зніс стовп, а після цього вилетів на тротуар. Крім самого автомобіліста, ніхто не постраждав.

Водій не впорався з керуванням, ведучи авто на великій швидкості. ДТП трапилася близько 5 ранку на вул. Райдужній, пише "Інформатор".

"Машина пішла в занос, кілька разів розвернулася на дорозі, вдарилася боком об стовп і вилетіла на тротуар", – уточнили в ЗМІ.

Аварія "Інформатор"

На пішохідній частині в цей час нікого не було, що дозволило уникнути жертв і постраждалих. Травмованого водія госпіталізували з місця НП.

ДТП "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у травні в центрі Києва трапилася ДТП за участю поліцейського автомобіля Mitsubishi. Від зіткнення машина поліції вилетіла на тротуар, де, завдяки щасливому випадку, не було пішоходів.

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