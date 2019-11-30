У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто: фото і відео

У суботу, 30 листопада, в Києві біля Бессарабського ринку нетверезий водій автомобіля Mazda на європейських номерах влаштував перегони з поліцією і спровокував дві ДТП, в результаті чого було пошкоджено 12 машин.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що водій тікав від патрульних поліцейських і на площі Льва Толстого підставився під удар патрульної Skoda. Потім він просунувся до Бессарабської площі, де потрапив ще в одну аварію. "Після другого удару автомобіль Mazda втратив здатність рухатися самостійно і був покинутий екіпажем", – сказано в повідомленні.

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

Свідки розповіли, що постраждали близько 12 автомобілів.

За даними кореспондента OBOZREVATEL, на місце злочину прибули 6 машин патрульної поліції. Правоохоронці з автоматами заблокували машину.

За даними "Інформатора", все почалося о 13:00, коли поліція помітила на бульварі Шевченка машину без номерних знаків. Через півгодини вони раптово з'явилися. Поліцейські вимагали у водія зупинити авто, але він не відреагував.

Водія затримали і відвели в невідомому напрямку. Також на місце прибула машина швидкої допомоги, яка відвезла потерпілого (пасажира Mazda). За словами очевидців, він лежав без свідомості. Також свідки стверджують, що обидва хлопці, які їхали в машині, були в стані наркотичного сп'яніння.

При цьому в поліції розповіли, що в салоні авто виявили речі, в тому числі техніку, походження яких водій не зміг пояснити. За попередньою інформацією, речі внесені в базу як викрадені. Крім цього, правоохоронці знайшли кілька комплектів іноземних номерних знаків.

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто Telegram-канал Віктора Далюка

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

У Києві п'яний влаштував перегони з поліцією і розбив 12 авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом водій, тікаючи від поліції, влаштував смертельну ДТП.

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