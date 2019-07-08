У Києві п'яний розбив 5 авто і кидався з ножем на їхніх власників: фото

У Києві п'яний водій врізався на машині в п'ять автомобілів, а потім почав кидатися на їхніх власників з ножем.

Інцидент трапився в Подільському районі, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook. Чоловік заїхав у двір на вул. Оболонській, де і розбив припарковані автомобілі.

Власники авто, почувши сигналізації своїх машин, вибігли на вулицю і спробували затримати водія, але він намагався втікти.

Ніж Facebook "Київ Оперативний"

Водій Facebook "Київ Оперативний"

"Мешканці підбігли до нього і намагалися дістати його з авто, але він вибіг до них з ножем", – уточнили в соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня у центрі Києва трапилася бійка з різаниною. Компанія відвідувачів кафе відмовилася платити за рахунком і напала на охоронців.

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