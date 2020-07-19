У Києві п'яна винуватиця ДТП влаштувала копам скандал, бійку і роздягання. Фото

Кримінал 13:02, 19.07.2020 Оновлено: 13:21, 19.07.2020

У суботу, 18 липня, п'яна жінка на автомобілі Peugeot влаштувала ДТП на парковці Мегамаркету по вулиці Антоновича.

Як повідомляється в Facebook dtp.kiev.ua, жінка врізалася в інше авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після прибуття поліції вона влаштувала скандал із бійкою і роздяганням.

Правоохоронцям довелося надягнути на жінку наручники.

Чоловік порушниці, який прибув на місце, пообіцяв її тримати, щоб заспокоїти.

У Києві жінка влаштувала скандал із бійкою і роздяганням
Facebook\dtp.kiev.ua
Cкрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Боярка під Києвом дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.

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