У Києві п'яна винуватиця ДТП влаштувала копам скандал, бійку і роздягання. Фото

У суботу, 18 липня, п'яна жінка на автомобілі Peugeot влаштувала ДТП на парковці Мегамаркету по вулиці Антоновича.

Як повідомляється в Facebook dtp.kiev.ua, жінка врізалася в інше авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після прибуття поліції вона влаштувала скандал із бійкою і роздяганням.

Правоохоронцям довелося надягнути на жінку наручники.

Чоловік порушниці, який прибув на місце, пообіцяв її тримати, щоб заспокоїти.

У Києві жінка влаштувала скандал із бійкою і роздяганням Facebook\dtp.kiev.ua

Cкрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Боярка під Києвом дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.