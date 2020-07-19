У Києві п'яна винуватиця ДТП влаштувала копам скандал, бійку і роздягання. Фото
У Києві п'яна жінка влаштувала ДТП на парковці.
У суботу, 18 липня, п'яна жінка на автомобілі Peugeot влаштувала ДТП на парковці Мегамаркету по вулиці Антоновича.
Як повідомляється в Facebook dtp.kiev.ua, жінка врізалася в інше авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Після прибуття поліції вона влаштувала скандал із бійкою і роздяганням.
Правоохоронцям довелося надягнути на жінку наручники.
Чоловік порушниці, який прибув на місце, пообіцяв її тримати, щоб заспокоїти.
У Києві жінка влаштувала скандал із бійкою і роздяганням Facebook\dtp.kiev.ua
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Боярка під Києвом дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.
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