У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким: перші фото

У вівторок, 25 лютого, у Києві почалося прощання із медіаменеджером Сергієм Старицьким, якого знайшли застреленим у будинку ексміністра Леоніда Кожари.
Про це повідомила ТСН. Служба опублікувала фото з церемонії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, попрощатись зі Старицьким прийшло кілька сотень людей. Чоловіка поховають на Берковецькому цвинтарі.
У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким
ТСН
У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким
ТСН
У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким
ТСН
У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.
Загиблим виявився медіаменеджер Старицький. У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі чоловіка.
Старицький раніше також був головою правління телеканалу "Інтер".
Загибель підприємця перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство.
OBOZREVATEL із власних джерел дізнався, що колишній міністр закордонних справ України Кожара може бути причетним до загибелі медіаменеджера Старицького.
З'явилася інформація про те, що Кожара і Старицький під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.
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