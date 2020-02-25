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25 лютого • оновлено в 13:22
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У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким: перші фото

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У вівторок, 25 лютого, у Києві почалося прощання із медіаменеджером Сергієм Старицьким, якого знайшли застреленим у будинку ексміністра Леоніда Кожари.

Про це повідомила ТСН. Служба опублікувала фото з церемонії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, попрощатись зі Старицьким прийшло кілька сотень людей. Чоловіка поховають на Берковецькому цвинтарі.

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким

ТСН

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Земля пухом
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Cachko Elena
Cachko Elena
все из-за пьянки и баб у мужиков, бабы и пьянство-зло...
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