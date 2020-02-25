У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким: перші фото

У вівторок, 25 лютого, у Києві почалося прощання із медіаменеджером Сергієм Старицьким, якого знайшли застреленим у будинку ексміністра Леоніда Кожари.

Про це повідомила ТСН. Служба опублікувала фото з церемонії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, попрощатись зі Старицьким прийшло кілька сотень людей. Чоловіка поховають на Берковецькому цвинтарі.

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким ТСН

У Києві прощаються із застреленим у Кожари Старицьким ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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