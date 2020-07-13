У Києві проходить суд щодо підозрюваних у вбивстві Шеремета: всі деталі та відео

У Києві 13 липня продовжилися судові засідання у справі підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Юлії Кузименко та Андрія Антоненка.

Зокрема, Печерський райсуд столиці розглядає питання щодо зміни запобіжного заходу лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Dr Kuzmenko (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Прокурори подали клопотання щодо долучення двох томів до матеріалів справи по ризиках, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту", – йдеться у повідомленні.

Суд над Кузьменко (Facebook Free Dr Kuzmenko)

Водночас Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу й іншому підозрюваному в справі музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку ("Ріффмастеру").

Суд над Антоненком (You-Tube Київський апеляційний суд)

Відомо, що журналістів до зали суду не пустили, натомість дозволили залишити камеру. На засіданні присутні прокурори, сам Антоненко з адвокатами.

Засідання Київського апеляційного суду щодо Антоненка (You-Tube Київський апеляційний суд)

Тоді як під будівлею суду присутня група підтримки підозрюваного, серед них його мама, дружина та брат.

Антоненко в суді

Зауважимо, що на початку засідання головуючий суддя повідомив, що суд раніше надіслав запит до Печерського райсуду з проханням з’ясувати питання щодо кількості томів кримінального провадження, і минулої п’ятниці в апеляційний суд з суду першої інстанції було надіслано ще один том.

Матір Андрія Антоненка

Підтримка Антоненка під стінами суду