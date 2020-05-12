У Києві пролунали вибухи в житловому будинку: запідозрили виробництво наркотиків

У Києві у вівторок вранці, 12 травня, трапилися вибухи в квартирі житлового будинку.

Інцидент відбувся на вулиці Вишгородській, 24. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Місцеві мешканці кажуть, що в цій квартирі робили якісь наркотичні препарати, а зранку там трапилося два вибухи", – йдеться в дописі.

У Києві пролунали вибухи у житловому будинку. Ймовірно, авто підозрюваних

Очевидець запевнив, що після вибухів із помешкання вибігли шестеро осіб, серед яких дві жінки. За його словами, вони сіли у авто Mercedes Vito темно-зеленого кольору та втекли.

"Наші джерела у правоохоронних органах підтверджують цю інформацію та додають, що вже встановили описаний автомобіль та зараз ведуть його розшук, зокрема за допомогою камер відеоспостереження", – додали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва на 14-му поверсі багатоповерхового будинку вибухнула граната, внаслідок чого постраждали дві особи.