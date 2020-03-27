У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус: СБУ викрила ділків

У Києві Служба безпеки України зупинила діяльність організованої групи, яка контрабандно ввозила на територію держави та продавала підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу COVID-19.

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Також вона постачала й інші неякісні ліки. Про це повідомила пресслужба СБУ на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести учасники цієї групи доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем. Вони приховували продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування не давало змоги дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я людей.

У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус СБУ

У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус СБУ

Ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Усе це вони зберігали у антисанітарних умовах у підвальному приміщенні у Києві.

Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару було вилучено ліки і тести на майже 1 млн грн. Правоохоронці розпочали невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до такої діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус СБУ

У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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