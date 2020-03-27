У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус: СБУ викрила ділків

У Києві Служба безпеки України зупинила діяльність організованої групи, яка контрабандно ввозила на територію держави та продавала підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу COVID-19.
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Також вона постачала й інші неякісні ліки. Про це повідомила пресслужба СБУ на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести учасники цієї групи доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем. Вони приховували продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування не давало змоги дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я людей.
У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус
СБУ
У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус
СБУ
Ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Усе це вони зберігали у антисанітарних умовах у підвальному приміщенні у Києві.
Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару було вилучено ліки і тести на майже 1 млн грн. Правоохоронці розпочали невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до такої діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус
СБУ
У Києві продавали фальшиві тести на коронавірус
СБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218 випадків.
Втім, у Києві станом на 12:00 п'ятниці, 27 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула 55 осіб.
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