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2 січня • оновлено в 15:00
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/ Кримінал

У Києві працівник СБУ припаркував авто посеред тротуару: фотофакт

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У Києві одного із співробітників департаменту "К" Служби безпеки України звинуватили у тому, що він припаркував авто просто на тротуарі, перекривши доступ до пішохідного переходу та порушивши правила дорожнього руху.

Фото з машиною опублікував спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook. Втім, на знімках не видно, що власник авто – саме працівник СБУ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Хотілось би передати привіт Службі безпеки України, а саме департаменту "К". Навчіть, будь ласка, свого співробітника паркуватися, та нехай він вивчить ПДР", – прокоментував Макарук.

У Києві працівник СБУ припаркував авто посеред тротуару

У Києві працівник СБУ припаркував авто посеред тротуару

Facebook Михайла Макарука

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У Києві одного із співробітників департаменту "К" Служби безпеки України звинуватили у тому, що він припаркував авто просто на тротуарі

У Києві одного із співробітників департаменту "К" Служби безпеки України звинуватили у тому, що він припаркував авто просто на тротуарі

Facebook Михайла Макарука

Авто перекрило доступ до пішохідного переходу та порушило ПДР

Авто перекрило доступ до пішохідного переходу та порушило ПДР

Facebook Михайла Макарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спалахнула хвиля обурення через фото з неправильно припаркованою машиною народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка").

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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