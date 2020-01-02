У Києві працівник СБУ припаркував авто посеред тротуару: фотофакт

У Києві одного із співробітників департаменту "К" Служби безпеки України звинуватили у тому, що він припаркував авто просто на тротуарі, перекривши доступ до пішохідного переходу та порушивши правила дорожнього руху.

Фото з машиною опублікував спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook. Втім, на знімках не видно, що власник авто – саме працівник СБУ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Хотілось би передати привіт Службі безпеки України, а саме департаменту "К". Навчіть, будь ласка, свого співробітника паркуватися, та нехай він вивчить ПДР", – прокоментував Макарук.

У Києві працівник СБУ припаркував авто посеред тротуару Facebook Михайла Макарука

У Києві одного із співробітників департаменту "К" Служби безпеки України звинуватили у тому, що він припаркував авто просто на тротуарі Facebook Михайла Макарука

Авто перекрило доступ до пішохідного переходу та порушило ПДР Facebook Михайла Макарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спалахнула хвиля обурення через фото з неправильно припаркованою машиною народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка").

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