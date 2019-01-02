У Києві позашляховик протаранив авто з поліцейськими: фото і відео ДТП

У центрі Києва вночі 2 січня позашляховик Range Rover врізався в авто слідчо-оперативної групи поліції Renaut Kangoo.
За попередніми даними, у ДТП постраждали двоє правоохоронців, пише "Інформатор". Ступінь тяжкості пошкоджень встановлюється.
"Range Rover рухався униз по бульвару Шевченка і на швидкості врізався у поліцейський Renault Kangoo", — уточнили очевидці.
ДТП з поліцією
"Інформатор"
ДТП з поліцією
"Інформатор"
У результаті зіткнення в авто поліції утворилася велика вм'ятина з боку пасажирських сидінь.
Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 1 січня у Києві сталася вогняна аварія із потерпілими. ДТП трапилася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.
Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожню огорожу, після чого авто загорілося.
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