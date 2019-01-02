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/Кримінал

У Києві позашляховик протаранив авто з поліцейськими: фото і відео ДТП

1.7тЧитати матеріал російською

У центрі Києва вночі 2 січня позашляховик Range Rover врізався в авто слідчо-оперативної групи поліції Renaut Kangoo.

За попередніми даними, у ДТП постраждали двоє правоохоронців, пише "Інформатор". Ступінь тяжкості пошкоджень встановлюється.

"Range Rover рухався униз по бульвару Шевченка і на швидкості врізався у поліцейський Renault Kangoo", — уточнили очевидці.

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ДТП з поліцією

ДТП з поліцією

"Інформатор"

ДТП з поліцією

ДТП з поліцією

"Інформатор"

У результаті зіткнення в авто поліції утворилася велика вм'ятина з боку пасажирських сидінь.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 1 січня у Києві сталася вогняна аварія із потерпілими. ДТП трапилася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожню огорожу, після чого авто загорілося.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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