У Києві потяг на смерть збив чоловіка: перші деталі

У Києві потяг на смерть збив чоловіка, який йшов по тунелю неподалік від станції "Рубежівська".
Трагедія відбулася 15 жовтня, повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний". За попередньою інформацією, загиблий був у нетверезому стані.
"Ним виявився чоловік, приблизно 35 років. Надзвичайна подія трапилася в тунелі, під шляхопроводом на проспекті Перемоги", – уточнили в ЗМІ.
Станція "Рубежівська" (ілюстрація)
Google-фото Артур Узурбаєв
Потерпілий помер до прибуття швидкої допомоги.
Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня в Дніпропетровській області пасажирський потяг №71 Запоріжжя – Київ збив місцевого жителя. Він вижив, але був госпіталізований у важкому стані.
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