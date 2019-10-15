У Києві потяг на смерть збив чоловіка: перші деталі

У Києві потяг на смерть збив чоловіка, який йшов по тунелю неподалік від станції "Рубежівська".

Трагедія відбулася 15 жовтня, повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний". За попередньою інформацією, загиблий був у нетверезому стані.

"Ним виявився чоловік, приблизно 35 років. Надзвичайна подія трапилася в тунелі, під шляхопроводом на проспекті Перемоги", – уточнили в ЗМІ.

Станція "Рубежівська" (ілюстрація) Google-фото Артур Узурбаєв

Потерпілий помер до прибуття швидкої допомоги.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня в Дніпропетровській області пасажирський потяг №71 Запоріжжя – Київ збив місцевого жителя. Він вижив, але був госпіталізований у важкому стані.

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