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29 листопада • оновлено в 12:07
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/ Кримінал

У Києві посеред вулиці виявили труп. Фото 18+

6.9т
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У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, в середу, 27 листопада, виявили труп людини.

Про це повідомили очевидці на Telegram-каналі Dtp kiev info. Вони опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

На місці працювали як медики, так і правоохоронці. Характерно, що перші кадри з'явилися приблизно о 12:00, але, за словами свідків, тіло все ще лежало посеред вулиці о 14:00.

У Києві посеред вулиці виявили труп

У Києві посеред вулиці виявили труп

Dtp kiev info

Новини
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У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини

Dtp kiev info

На місці працювали як медики, так і поліцейські

На місці працювали як медики, так і поліцейські

Dtp kiev info

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини

Dtp kiev info

Пост в мережі

Пост в мережі

Скриншот

Пост в мережі

Пост в мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада в Шевченківському районі Києва, на вулиці Юрія Іллєнка, 71, знайшли напівголий труп чоловіка.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
уже активистов и героев АТО начали из машин прям на дороге выкидывать... то ли еще будет... запасаемся попкорном...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Борисс Робот, унитазный, а ведь у тебя гораздо больше шансов случайно быть убитым, не находишь?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Zhikharev Dmitry, уже по тебе колокол звучит дурачек из козлостана...
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