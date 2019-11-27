У Києві посеред вулиці виявили труп. Фото 18+

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, в середу, 27 листопада, виявили труп людини.
Про це повідомили очевидці на Telegram-каналі Dtp kiev info. Вони опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
На місці працювали як медики, так і правоохоронці. Характерно, що перші кадри з'явилися приблизно о 12:00, але, за словами свідків, тіло все ще лежало посеред вулиці о 14:00.
У Києві посеред вулиці виявили труп
Dtp kiev info
У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини
Dtp kiev info
На місці працювали як медики, так і поліцейські
Dtp kiev info
У Солом'янському районі Києва, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 27 листопада виявили труп людини
Dtp kiev info
Пост в мережі
Скриншот
Пост в мережі
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада в Шевченківському районі Києва, на вулиці Юрія Іллєнка, 71, знайшли напівголий труп чоловіка.
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