|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві посеред вулиці викрали дитину: оголошено план "Перехоплення"

3.9тЧитати матеріал російською

У Києві вранці 11 квітня невідомі викрали 3-річну дитину. Надзвичайна подія трапилася поблизу метро "Лук'янівська".

У столиці ввели план "Перехоплення", пише "Інформатор". Повідомлення про викрадення надійшло близько 8:50.

"Троє невідомих чоловіків на вулиці Вільгельма Котарбінського, 21 посадили 3-річного хлопчика у чорний Mercedes і поїхали у бік центру Києва", — уточнили у ЗМІ.

Новини
У Києві посеред вулиці викрали дитину: оголошено план "Перехоплення"
Приблизне місце НП

Приблизне місце НП

Google-карти

Правоохоронці розшукують авто ймовірних викрадачів.

Новина доповнюється

Як писав OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Політехнічний інститут" в Солом'янському районі невідомі викрали хлопця. Чоловіку заламали руки, після чого заштовхали до легкового автомобіля Нyundai та поїхали у невідомому напрямку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки