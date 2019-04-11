У Києві посеред вулиці викрали дитину: оголошено план "Перехоплення"

У Києві вранці 11 квітня невідомі викрали 3-річну дитину. Надзвичайна подія трапилася поблизу метро "Лук'янівська".
У столиці ввели план "Перехоплення", пише "Інформатор". Повідомлення про викрадення надійшло близько 8:50.
"Троє невідомих чоловіків на вулиці Вільгельма Котарбінського, 21 посадили 3-річного хлопчика у чорний Mercedes і поїхали у бік центру Києва", — уточнили у ЗМІ.
Приблизне місце НП
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Правоохоронці розшукують авто ймовірних викрадачів.
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Як писав OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Політехнічний інститут" в Солом'янському районі невідомі викрали хлопця. Чоловіку заламали руки, після чого заштовхали до легкового автомобіля Нyundai та поїхали у невідомому напрямку.
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