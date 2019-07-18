У Києві знайшли труп зв'язаної закривавленої жінки: всі деталі

У Києві неподалік від станції метро "Нивки" 18 липня у квартирі багатоповерхівки знайшли тіло жінки. За попередньою інформацією, вона була вбита.

Її тіло було зв'язане мотузками, поруч лежав табурет, яким, імовірно, завдавали ударів. На місце виїхали поліція, кінологи та судмедексперти, повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку правоохоронці не розголошували ні ім'я, ні вік жертви, проте було відомо, що тіло було знайдене на балконі подругою убитої, яка прийшла до неї в гості.

Пізніше в пресслужбі поліції Києва уточнили, що загиблій було 52 роки. Колега, з якою жінка близько спілкувалася, занепокоїлася її відсутністю на роботі і вирішила провідати її вдома, де і знайшла труп.

На тілі виявили травми голови і грудної клітини.

Місце НП "Інформатор"

Місце НП Facebook dtp.kiev.ua

Місце НП Facebook dtp.kiev.ua

Уточнюється, що йдеться про будинок на вул. Чистяківська, 7. Труп було знайдене за кілька годин після смерті жінки, поліція шукає підозрюваного.

За словами очевидців, до місця НП приїхало кілька машин поліції, дві судмедлабораторії і начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа.

Місце вбивства Поліція Києва

Квартира вбитої Поліція Києва

Місце вбивства Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня у Києві в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело було у квартирі №229, двері до якої були замкнені.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!