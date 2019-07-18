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У Києві знайшли труп зв'язаної закривавленої жінки: всі деталі

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У Києві неподалік від станції метро "Нивки" 18 липня у квартирі багатоповерхівки знайшли тіло жінки. За попередньою інформацією, вона була вбита.

Її тіло було зв'язане мотузками, поруч лежав табурет, яким, імовірно, завдавали ударів. На місце виїхали поліція, кінологи та судмедексперти, повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку правоохоронці не розголошували ні ім'я, ні вік жертви, проте було відомо, що тіло було знайдене на балконі подругою убитої, яка прийшла до неї в гості.

Пізніше в пресслужбі поліції Києва уточнили, що загиблій було 52 роки. Колега, з якою жінка близько спілкувалася, занепокоїлася її відсутністю на роботі і вирішила провідати її вдома, де і знайшла труп.

На тілі виявили травми голови і грудної клітини.

Місце НП

Місце НП

"Інформатор"

Новини
У Києві знайшли труп і записку поруч: перші деталі
Місце НП

Місце НП

Facebook dtp.kiev.ua

Місце НП

Місце НП

Facebook dtp.kiev.ua

Уточнюється, що йдеться про будинок на вул. Чистяківська, 7. Труп було знайдене за кілька годин після смерті жінки, поліція шукає підозрюваного.

За словами очевидців, до місця НП приїхало кілька машин поліції, дві судмедлабораторії і начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа.

Місце вбивства

Місце вбивства

Поліція Києва

Квартира вбитої

Квартира вбитої

Поліція Києва

У Києві знайшли труп зв'язаної закривавленої жінки: всі деталі
Місце вбивства

Місце вбивства

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня у Києві в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело було у квартирі №229, двері до якої були замкнені.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Grin Ivan
Grin Ivan
Та ви шо моросит людын, просто кондиционер взорвался. Потерь нет.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Grin Ivan, шо ни Иван - то дурак! Шо ни Кацaп - то падлюка! (с)
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Venko Alla
Venko Alla
В Украине уже стало традицией:убивай, грабь,воруй и ничего тебе за это не будет! Было бо удивительно, если бы была публикация, что преступление раскрыто, преступник осуждён и находится в тюрьме!А криминальная хроника о совершенных преступлениях , не раскрытых, и никто раскрывать не будет, это уже привычное яаление
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Видимо, что-то случилось...
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