У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина: оголошений план "Перехоплення"

У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник в невідомому напрямку.
Як повідомив "Информатор" з посиланням на власні джерела, інцидент трапився близько 10:30 на Повітрофлотському проспекті, 52.
Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичної зброї в повітря. Також за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.
У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина
Поліція почала розшук чорного Mitsubishi з номерами "АМ 65 59 АМ". У Києві ввели план "Перехоплення".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві біля метро "Голосіївська" 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої серйозно постраждали три людини, ще п'ятеро отримали незначні пошкодження.
Пізніше правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.
Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" поруч із метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три людини.
У четвер, 22 серпня, Голосіївський районний суд Києва розпочав розгляд справи щодо стрілянини між співробітниками "Муніціпальної варти" і охоронної організації "Лівий берег".
Учасники події з численними потерпілими в Голосіївському парку можуть вийти на волю через обраний їм запобіжний захід.
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