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У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина: оголошений план "Перехоплення"

1.4т Читати матеріал російською

У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник в невідомому напрямку.

Як повідомив "Информатор" з посиланням на власні джерела, інцидент трапився близько 10:30 на Повітрофлотському проспекті, 52.

Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичної зброї в повітря. Також за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.

У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина

У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина

Новини
У Києві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

Поліція почала розшук чорного Mitsubishi з номерами "АМ 65 59 АМ". У Києві ввели план "Перехоплення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
стрілянина
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Golan Sim
Golan Sim
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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