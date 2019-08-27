У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина: оголошений план "Перехоплення"

У вівторок, 27 серпня, в Солом'янському районі Києва водій автомобіля влаштував стрілянину з травматичної зброї і зник в невідомому напрямку.

Як повідомив "Информатор" з посиланням на власні джерела, інцидент трапився близько 10:30 на Повітрофлотському проспекті, 52.

Водій чорного Mitsubishi Lancer IX кілька разів вистрілив з травматичної зброї в повітря. Також за попередньою інформацією, він поранив людину. Після цього чоловік зник у невідомому напрямку.

У Києві посеред вулиці трапилася стрілянина

Поліція почала розшук чорного Mitsubishi з номерами "АМ 65 59 АМ". У Києві ввели план "Перехоплення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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