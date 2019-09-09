У Києві посеред вулиці хлопця кинули стікати кров'ю: що трапилося

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Новопольовій, 89/16, трапилася масова бійка. В результаті сильно постраждав хлопець: його госпіталізували з ножовим пораненням.

Як повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, інцидент трапився в неділю, 8 вересня, близько 05:00.

Між двома молодими людьми, 24 і 30-ти років, і групою вибухнув конфлікт біля магазину. Словесна сварка переросла у бійку, в ході якої один з учасників дістав ніж і завдав ушкодження 24-річному хлопцю. Після цього нападники втекли.

У Києві хлопця кинули стікати кров'ю Інформатор

Коли на місце прибули патрульні, у потерпілого була глибока різана рана від передпліччя до долоні та критична кровотеча.

Поліцейські надали домедичну допомогу. Пізніше хлопця госпіталізували у лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області між далекими родичами вибухнув конфлікт, а потім – бійка. Згодом один чоловік зламав іншому ногу, а у відповідь суперник вистрілив у нього.

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