На Русанівці у Києві 11 листопада місцеві жителі виявили труп чоловіка. Тіло лежало посеред двору на вулиці Євгена Сверстюка, 8а.

Як написав "Інформатор", труп кияни виявили близько 8:40 і негайно зателефонували в поліцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Загиблому було близько 40 років. Він був бездомним. Місцеві жителі розповіли, що часто бачили його в тому районі.

У Києві посеред двору виявили труп чоловіка Інформатор

Попередньо, на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті. Він помер з природних причин.

На Русанівці у Києві 11 листопада місцеві жителі виявили труп чоловіка Інформатор

Тіло лежало посеред двору на вулиці Євгена Сверстюка, 8а Інформатор

Загиблому було близько 40 років Інформатор

На тілі не було слідів насильства Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Микільсько-Слобідській у районі метро "Лівобережна" знайшли труп чоловіка у заглибині на пустирі. Під час огляду тіла були виявлені гематоми і червона смуга на шиї.

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