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У Києві посеред дороги зчинилася стрілянина: з'явилися перші фото

7.3тЧитати новину російською

У Шевченківському районі Києва 16 серпня між водієм автобуса №47 та мотоциклістом виник конфлікт, який переріс у стрілянину. За словами очевидців, вогонь відкрив власник мотоцикла.

Інцидент трапився на вулиці Щербаківського, неподалік від станції метро "Нивки". Двоє учасників дорожнього руху неподілили проїжджу частину і розпочали суперечку, що переросла у бійку, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Києві.

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Однак на побитті мотоцикліст не зупинився і дістав зброю. Свідки стверджують, що він зробив кілька пострілів.

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Потерпілого водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували, а стрільця - доправили до поліцейського відділку. Ним виявився 30-річний житель Київської області. За скоєне затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Як писав OBOZREVATEL, 15 серпня у Деснянському районі Києва в ході бійки поблизу ринку невідомі зчинили стрілянину. З місця події з пораненнями госпіталізували двох постраждалих.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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