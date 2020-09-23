У Києві порушник влаштував страшну ДТП з постраждалими і втік. Фото і відео

Карина Бондаренко Кримінал 06:17, 23.09.2020 Оновлено: 06:36, 23.09.2020

У Дарницькому районі Києві вночі 23 вересня водій Renault виїжджав з другорядної дороги і не пропустив Fiat Doblo, який рухався "головною".

Він протаранив авто в лівий бік, в результаті чого Fiat викинуло на тротуар, а потім на газон, повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія трапилася на вулиці Сортувальній близько другої ночі.

Чоловік, який сидів на задньому пасажирському сидінні Fiat, від удару вилетів з машини на дорогу. Водія і пасажирку на передньому сидінні затиснуло в понівеченому автомобілі. Їх звільняли рятувальники ДСНС за допомогою спеціального інструменту. Всі троє постраждалих були госпіталізовані з важкими травмами.

Зіткнення влаштував порушник ПДР.
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Постраждали обидва авто.
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За словами свідків події, водій Renault після зіткнення вибрався з авто і побіг з місця ДТП. Очевидці кинулися за ним, однак наздогнати не змогли. Його оголосили в розшук правоохоронці. Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

Від удару пасажир вилетів на дорогу.
Вартові Еспресо в Telegram
Сильніше постраждав Fiat.
Вартові Еспресо в Telegram
Машину викинуло на тротуар.
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В аварії постраждали три людини.
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ДТП трапилося на Сортувальній.
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Деталі від машини розкидало по дорозі.
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Подія в Дарницькому районі столиці.
Вартові Еспресо в Telegram
Причину зіткнення встановлюють.
Вартові Еспресо в Telegram
У Києві трапилася ДТП.
Вартові Еспресо в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Рівненщині п'яний депутат сільради збив дівчат, які їхали на мотоциклі, одна з них загинула на місці. Загиблій водійці мотоциклу було 20 років, її 15-річна подружка потрапила в лікарню з численними травмами.

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