У Києві поруч із банком виявили труп чоловіка

У Голосіївському районі Києва на вул. Васильківській 2 серпня було виявлено труп чоловіка.

Як повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі, тіло перебувало поруч із гаражами у декількох десятках метрів від житлового будинку (з боку, де розташоване відділення "Ощадбанку").

Спочатку люди повідомляли, що чоловіка побили. Однак у прес-службі ГУНП у Києві наших журналістів запевнили, що у загиблого не було видимих ознак насильницької смерті.

Новини У Києві на переході збили дитину

"За результатами експертизи буде правова кваліфікація. Вік загиблого 35-40 років", – повідомили у відомстві.

Тіло виявили на вул. Васильківській у Голосіївському районі біля гаражів Google. Maps

Тіло виявили на вул. Васильківській у Голосіївському районі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка НАН України у Києві виявили труп молодика із вогнепальним пораненням. За попередньою інформацією чоловік наклав на себе руки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!