У Києві попередили про псевдогазовиків-грабіжників: як розпізнати шахраїв

У столичному "Київгазі" попередили про шахраїв, які видають себе за представників компанії, пропонують послуги, а тоді – грабують квартири.

Про це пресслужба "Київгазу" написала на своїй сторінці у Facebook, розповівши, як уникнути таких ситуацій.

"Бувають випадки, коли до осель приходять нібито наші працівники та пропонують встановити платний лічильник чи відремонтувати плиту, а зрештою грабують квартиру", – йдеться у дописі.

У компанії порекомендували, щоб уникнути таких ситуацій, перевіряти, чи людина справді є працівником "Київгазу" за допомогою трьох пунктів:

Попросити показати посвідчення (на ньому має бути логотип АТ "Київгаз", номер посвідчення та термін його дії, ПІБ працівника, назва його посади, печатка компанії, підпис голови правління – ілюстрацію дивіться нижче);

Зателефонувати до контактцентру за номером (097) 495-11-04 або (044) 495-04-04. Оператор скаже, чи справді слюсар, який чекає за дверима, є працівником "Київгазу";

Пам'ятати, що про планові огляди повідомляють завчасно: розміщують оголошення та інформують організацію, яка обслуговує будинок (балансоутримувача).

Як впізнати псевдогазовиків-грабіжників "Київгаз"

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