У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку. Фото

Мешканка Києва розповіла у мережі моторошну історію про чоловіка, який нібито переслідував її доньку-підлітка і говорив з нею про секс.

Про це киянка Ольга Клесман написала на своїй сторінці в Facebook. Інцидент трапився 29 лютого (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Доньку-підлітка переслідував збоченець в районі станції метро "Лісова". Супроводжував її в автобусі та метро. На станції "Лівобережна" я її зустрічала. Розпитував про вік, розповідав про свій сексуальний досвід", – написала матір дівчинки.

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку Facebook/Ольга Клесман

За словами жінки, її донька розгубилася, не змогла кричати, а втекти також не вдалося, адже чоловік блокував їй шлях.

"З боку це все виглядало так, ніби вони знайомі та їдуть разом. Вона змогла зателефонувати мені. Я його побачила після того, як вони вийшли з метро. Змусила повернутися в метро зі мною, де сказали, що потрібно викликати 102", – додала Клесман.

За словами жінки, чоловік почав говорити їй, що він – учитель історії, майстер з боротьби, а їх шляхи з дівчинкою просто збіглися. Також Клесман, посилаючись на слова інших людей, зазначила, що той живе біля станції метро "Лісова" і є "психічно нездоровим".

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку Facebook/Ольга Клесман

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку Facebook/Ольга Клесман

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку Facebook/Ольга Клесман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля коледжу Київського національного університету технологій та дизайну помітили збоченця. Чоловік стояв прямо біля вікна класу і мастурбував. Це все бачили діти.

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