Головна Новини
2 березня • оновлено в 14:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку. Фото

2.6т
Читати матеріал російською

Мешканка Києва розповіла у мережі моторошну історію про чоловіка, який нібито переслідував її доньку-підлітка і говорив з нею про секс.

Про це киянка Ольга Клесман написала на своїй сторінці в Facebook. Інцидент трапився 29 лютого (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Доньку-підлітка переслідував збоченець в районі станції метро "Лісова". Супроводжував її в автобусі та метро. На станції "Лівобережна" я її зустрічала. Розпитував про вік, розповідав про свій сексуальний досвід", – написала матір дівчинки.

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

Facebook/Ольга Клесман

За словами жінки, її донька розгубилася, не змогла кричати, а втекти також не вдалося, адже чоловік блокував їй шлях.

"З боку це все виглядало так, ніби вони знайомі та їдуть разом. Вона змогла зателефонувати мені. Я його побачила після того, як вони вийшли з метро. Змусила повернутися в метро зі мною, де сказали, що потрібно викликати 102", – додала Клесман.

За словами жінки, чоловік почав говорити їй, що він – учитель історії, майстер з боротьби, а їх шляхи з дівчинкою просто збіглися. Також Клесман, посилаючись на слова інших людей, зазначила, що той живе біля станції метро "Лісова" і є "психічно нездоровим".

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

Facebook/Ольга Клесман

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

Facebook/Ольга Клесман

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

У Києві помітили сексуального збоченця, який полював на дівчинку

Facebook/Ольга Клесман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля коледжу Київського національного університету технологій та дизайну помітили збоченця. Чоловік стояв прямо біля вікна класу і мастурбував. Це все бачили діти.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги