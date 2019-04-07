У Києві поліція затримала хлопця за листівки проти Зеленського: мережа кипить

У Києві поліцейські затримали громадського активіста руху "Відсіч" та майданівця Леоніда Овчаренка через листівки проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського "СТОП Зе Реванш".

Про це розповіла режисер Марна Мірзаєва на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що правоохоронці застосували силу. У мережі на цьому грунті розгорівся скандал (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні мого друга громадського активіста Леоніда Овчаренка поліція затримала за роздачу листівок "СТОП Зе Реванш!". Було задіяно для цього 15 поліцейських. Леоніда силою винесли на руках в машину і доставили в райвідділ на Прорізній 12б. Складають протокол про адміністративне правопорушення. За версією поліції, проходила "незаконна агітація", – написала вона.

Юрій Бірюков / Facebook

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков написав, що поліція дозволила собі безліч порушень таким затриманням.

"Ні, це не Росія і не Білорусь, не Венесуела і не Північна Корея. Це Київ, Україна. Група "Відсіч" збиралася спілкуватися з людьми, розповідати їм про загрозу реваншу. Вони не є членами виборчого штабу, не є штатними агітаторами, які не брали гроші з передвиборного фонду – слово "волонтери" – це про них. Ворох порушень законів співробітниками поліції ... Ну, вони ж готуються до трибуналів", – зазначив він.

Відсіч

Активіст Олег Слабоспицький розповів, що в листівках не було ніяких закликів до голосування за конкретного кандидата на другому турі виборів.

"Парадокс в тому, що в листівці немає заклику голосувати за конкретного кандидата і вона нічого не порушує. Підлизування Авакова Зеленському виходить на новий рівень", – обурився він.

Український історик і політолог Олександр Палій поспілкувався щодо затримання Овчаренка з поліцейськими і з'ясував обурливий факт.

"Поліцейський сказав, що агітатор на Майдані порушив права "ПРЕЗИДЕНТА Володимира Зеленського"(!) Відео з цією фразою в Стрімі вже викладено, зараз його ріжуть, з цією коронною фразою. Мушу сказати, хороший знак таке застереження – значить Зеленський їм не буде. Режим Зеленського почав репресії проти українців ще до приходу до влади! Ніякої агітації та контрагітації в листівках, за які затримали хлопця, немає, – тільки сухі факти", – наголосив він.

Палій закликав українців прийти до офісу Зеленського з вимогою довести, що він відповідно до статті 108 Конституції України здатний виконувати повноваження Президента по мотивах здоров'я, і що він не є наркоманом. Відповідний захід відбудеться 9 квітня.

У поліції склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) і ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відзначається, що адміністративні матеріали будуть направлені до Шевченківського районного суду для прийняття рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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