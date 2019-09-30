У Києві поліцейський врятував чоловіка від стрибка з даху: розкриті нові подробиці

Чоловік, який виліз на дах будинку на Хрещатику у Києві, мав проблеми зі здоров'ям.

Про це у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"23-річний хлопець вирішив покінчити з собою через те, що у нього купа проблем у житті і зі здоров'ям. І, можливо, йому б це вдалося, якби не патрульний поліцейський, який провів п'ять годині на холодному і сирому даху будинку, спілкуючись за життя з цим хлопцем", – розповів він.

Білошицький зазначив, що весь цей час зі "стрибуном" був патрульний поліцейський Олексій Оленін.

"Кожне слово могло привести до фатальних наслідків. Кілька разів "ключик", який підбирав поліцейський, не давав результату. Проте, незважаючи на те, що вже і у самого "зуб на зуб" не попадав від холоду, патрульний не припиняв говорити. Все, що було треба – хоча б на хвилину повернути бажання хлопця до життя. І поліцейський його повернув. За п'ять годин вони зійшли з того даху разом", – додав він.

Хлопця відвезли на "швидкій допомозі", а Оленін, "виснажений і промерзлий", повернувся на базу.

У пресслужбі поліції Києва додали, що наразі життю хлопця нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів.

Поліція України Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня у Києві чоловік виліз на дах будинку №7/11 на Хрещатику і погрожував зістрибнути. Лише завдяки зусиллям поліцейського його вдалося зняти з даху.

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