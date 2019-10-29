У Києві поліцейських звинуватили в змові з "будівельною мафією", а також грубому поводженні з людьми. Вони начебто допомагали заїзду техніки на ділянку на вулиці Златоустівській, 24а, де споруджували ЖК "Ейнштейн", для проведення робіт без відповідного дозволу.

Про ситуацію повідомив очевидець, мешканець столиці Павло Лукащук на своїй сторінці у Facebook. Він додав акт обстеження земельної ділянки, у якому йдеться про самовільне зайняття території, та відеоролик (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Став свідком змови поліції з будівельною мафією, коли правоохоронці приїхали допомагати заїзду техніки для проведення робіт без дозвільних документів", – написав чоловік.

У Києві поліцейських звинуватили у змові із "будівельною мафією" Скріншот

За його словами, на місце приїхали семеро співробітників "ТОР", які "боролися" з трьома місцевими мешканцями.

"В підсумку 70-річній жінці Маргариті Масловій довелося звернутися за медичною допомогою, а одного з мешканців, Сергія Фащука, затримали із застосуванням грубої фізичної сили, склали протокол про затримання, одягнули наручники, закрили в автомобілі й завдали тілесних ушкоджень. У людини трапився напад астми!" – відзначив Лукащук.

Очевидець додав, що правоохоронці не викликали швидку й лише після його втручання та прибуття медиків чоловікові надали допомогу. Також Лукащук поскаржився на бездіяльність місцевої влади, яка "дозволяла продовжувати незаконне будівництво ЖК "Ейнштейн".

Документ з інформацією про земельну ділянку Facebook Павла Лукащука

Акт обстеження земельної ділянки Facebook Павла Лукащука

Акт обстеження земельної ділянки Facebook Павла Лукащука

Акт обстеження земельної ділянки Facebook Павла Лукащука

Акт обстеження земельної ділянки Facebook Павла Лукащука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві екіпаж патрульної поліції потрапив у скандал. Правоохоронців звинуватили в тому, що вони відпустили працівника Державної фіскальної служби України, який порушив ПДР, а також спробували наїхати на очевидицю, яка хотіла зробити фото номерних знаків авто поліції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!