У Києві на відео потрапили патрульні поліцейські, які поводилися дуже агресивно після того, як водій запитав у них про причину зупинки.

В результаті правоохоронці самі поїхали з місця події. Про інцидент повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Річ у тім, що в Дарницькому районі водія спершу зупинив один екіпаж поліції через те, що у чоловіка не було страхового полісу. Правоохоронці виписали постанову й дозволили доїхати додому без нього.

У Києві поліцейські відзначилися хамською поведінкою

"Далі на вулиці Академіка Туполєва, 12, мене зупиняє другий екіпаж. Підходить співробітник і знову говорить про страховку. Я показую постанову, її забирають і йдуть. Після чого починається ролик", – зазначив водій.

Так, на відео видно, як чоловік уточнив причину зупинки, а у відповідь патрульні почали говорити з ним у грубій формі, вибили з рук телефон, на якому велася зйомка. У розмові вони заявляли: "Що мені ваша постанова?", "Так, я тобі сказав уже!", "Що тобі не ясно?!", "Ти будеш вказувати, що мені робити?!"

Водій же сказав, що викличе ще один екіпаж правоохоронців. В результаті поліцейські, які потрапили в скандал, просто поїхали з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Києва звинуватила співробітників поліції в тому, що вони неправильно відреагували на виклик про домашнє насильство.

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