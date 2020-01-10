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10 січня • оновлено в 15:10
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Забрали $60 тисяч: у Києві напали на водія Lexus

1.7т
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У Києві невідомий напав на водія авто Lexus і забрав у нього близько $60 тисяч. Підозрюваному вдалося втекти.

Напад трапився 10 січня о 12:30 на вул. Фізкультури (Голосіївський район), повідомило джерело OBOZREVATEL. За його словами, після пограбування підозрюваний одразу втік.

"Водій сів в автомобіль та спробував наздогнати нападника, але втратив його з поля зору", – уточнив інсайдер.

У Києві пограбували водія Lexus

У Києві пограбували водія Lexus

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Пограбування трапилося в центрі Києва

Пограбування трапилося в центрі Києва

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля відділення одного з банків трапилося пограбування. Зловмисник забрав сумку, в якій було близько 250 тисяч гривень.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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