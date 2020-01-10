Забрали $60 тисяч: у Києві напали на водія Lexus

У Києві невідомий напав на водія авто Lexus і забрав у нього близько $60 тисяч. Підозрюваному вдалося втекти.
Напад трапився 10 січня о 12:30 на вул. Фізкультури (Голосіївський район), повідомило джерело OBOZREVATEL. За його словами, після пограбування підозрюваний одразу втік.
"Водій сів в автомобіль та спробував наздогнати нападника, але втратив його з поля зору", – уточнив інсайдер.
У Києві пограбували водія Lexus
112 Україна
Пограбування трапилося в центрі Києва
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля відділення одного з банків трапилося пограбування. Зловмисник забрав сумку, в якій було близько 250 тисяч гривень.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".