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29 листопада • оновлено в 12:37
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Сейф зламали, документи розкидали: з'явилися фото обікраденого офісу НСЖУ в Києві

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У Києві, на Хрещатику, в ніч на 28 листопада, обікрали офіс Національної спілки журналістів України.

Про це повідомив глава НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook. Невідомі проникли в його службовий кабінет та приймальню (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти... Частина службових паперів лежить на підлозі, частину – вивернуто на стіл, шухляди відкриті. Чи зникли якісь документи і цінні речі – ще з‘ясовуємо..." – написав Томіленко.

У Києві обікрали офіс НСЖУ

У Києві обікрали офіс НСЖУ

Facebook Сергія Томіленка

Факт проникнення зафіксували інші співробітники офісу НСЖУ, адже очільник у цей час перебував у відрядженні в Запоріжжі. Вони звернулися до МВС та поліції.

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Як написала пресслужба поліції Києва, невідомі потрапили у приміщення через балкон та викрали гроші з сейфу. Правоохоронці почали розшук підозрюваних.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

У Києві, на Хрещатику, в ніч на 28 листопада, обікрали офіс Національної спілки журналістів України

У Києві, на Хрещатику, в ніч на 28 листопада, обікрали офіс Національної спілки журналістів України

Facebook Сергія Томіленка

Невідомі проникли у службовий кабінет глави НСЖУ та приймальню

Невідомі проникли у службовий кабінет глави НСЖУ та приймальню

Facebook Сергія Томіленка

У обікраденому офісі НСЖУ сейф зламали, а документи розкидали

У обікраденому офісі НСЖУ сейф зламали, а документи розкидали

Facebook Сергія Томіленка

У Києві, на Хрещатику, в ніч на 28 листопада, обікрали офіс Національної спілки журналістів України

У Києві, на Хрещатику, в ніч на 28 листопада, обікрали офіс Національної спілки журналістів України

Facebook Сергія Томіленка

Невідомі проникли у службовий кабінет глави НСЖУ та приймальню

Невідомі проникли у службовий кабінет глави НСЖУ та приймальню

Facebook Сергія Томіленка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у липні невідомі вкрали всю техніку відеопроєкту Hromadske.doc. Поки журналіст Богдан Кутєпов був на зйомці, вони вимкнули сигналізацію і "витягнули" з багажника автомобіля ноутбук, камеру, мікрофони, диктофон.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Гоша Злой
Гоша Злой
нехило так снимать офис на Крещатике за общественные деньги и еще при этом использовать общественный сейф в личных целях...
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