У Києві почнеться судовий процес у справі про вбивство Шеремета. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 4 вересня, в Шевченківському районному суді Києва почнеться засідання по суті у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє в Facebook сторінка Free Riff, сьогодні почнеться процес відбору присяжних.

"4 вересня в 12:00 у Шевченківському районному суді Києва за адресою вул. Дегтярівська, 31а, відбудеться чергове судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета. На цьому засіданні буде розглядатися питання про відбір присяжних. У п'ятницю в залі суду повинні з'явитися сім присяжних, кожен з яких – як сторона захисту, так і сторона звинувачення – повинні заслухати і поставити відповідні питання ", – зазначено в інформації.

Відзначимо, що в разі появи сумніву в неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід. В результаті відбору повинно залишитися п'ять присяжних, з яких три основних і два запасних.

Додамо, що справу розглядатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Онлайн-трансляцію із залу суду можна буде дивитися на OBOZREVATEL .

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