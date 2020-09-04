У п'ятницю, 4 вересня, в Шевченківському районному суді Києва почнеться засідання по суті у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє в Facebook сторінка Free Riff, сьогодні почнеться процес відбору присяжних.

"4 вересня в 12:00 у Шевченківському районному суді Києва за адресою вул. Дегтярівська, 31а, відбудеться чергове судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета. На цьому засіданні буде розглядатися питання про відбір присяжних. У п'ятницю в залі суду повинні з'явитися сім присяжних, кожен з яких – як сторона захисту, так і сторона звинувачення – повинні заслухати і поставити відповідні питання ", – зазначено в інформації.

Відзначимо, що в разі появи сумніву в неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід. В результаті відбору повинно залишитися п'ять присяжних, з яких три основних і два запасних.

Додамо, що справу розглядатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Онлайн-трансляцію із залу суду можна буде дивитися на OBOZREVATEL .

У Києві почнеться судовий процес у справі про вбивство Шеремета. Онлайн-трансляція Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала і затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко. Волонтера і військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

Пізніше слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета озвучило невідомі раніше докази по Дугарь, Антоненку та Кузьменко.

У справі вже відбулося багато засідань. Уже в серпні 2020 року Київський апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Європейський суд з прав людини отримав звернення захисника Юлії Кузьменко, фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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