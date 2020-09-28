У Києві почався суд над тещею Притули: перші подробиці

Мирослав Семенюк Кримінал 14:02, 28.09.2020 Оновлено: 14:45, 28.09.2020

У понеділок, 28 вересня, в Дарницькому суді Києва почалося підготовче засідання у справі тещі кандидата в мери столиці Сергія Притули Лілії Сопельник, обвинуваченої в скоєнні ДТП.

Як повідомляють "Українські новини", захист Сопельник попросив суд про закрите засідання.

Адвокатка пояснила, що у справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюднені на відкритому засіданні.

Сама Сопельник перепросила потерпілих і заявила, що готова нести відповідальність за свої дії.

"Я співчуваю постраждалим і готова нести відповідальність", – зазначила вона.

Наразі в суді оголошено технічну перерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у серпні 2019 року на Дніпровській набережній, 19 а в Києві жінка-водій заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Швидкість руху машини була такою високою, що очевидці припустили, що вона переплутала педалі.

  • За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею Притули.

  • У результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітки та був доставлений в "Охматдит". Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також лікувалася в одній із лікарень.

  • Тещі Притули інкримінується вчинення злочину за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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