У Києві почався суд над тещею Притули: перші подробиці

У понеділок, 28 вересня, в Дарницькому суді Києва почалося підготовче засідання у справі тещі кандидата в мери столиці Сергія Притули Лілії Сопельник, обвинуваченої в скоєнні ДТП.

Як повідомляють "Українські новини", захист Сопельник попросив суд про закрите засідання.

Адвокатка пояснила, що у справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюднені на відкритому засіданні.

Сама Сопельник перепросила потерпілих і заявила, що готова нести відповідальність за свої дії.

"Я співчуваю постраждалим і готова нести відповідальність", – зазначила вона.

Наразі в суді оголошено технічну перерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL: