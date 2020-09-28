У Києві почався суд над тещею Притули: перші подробиці
Захист Лілії Сопельник попросив суд про закрите засідання
Адвокатка пояснила, що у справі є медичні документи
Сама Сопельник попросила вибачення в потерпілих
У понеділок, 28 вересня, в Дарницькому суді Києва почалося підготовче засідання у справі тещі кандидата в мери столиці Сергія Притули Лілії Сопельник, обвинуваченої в скоєнні ДТП.
Як повідомляють "Українські новини", захист Сопельник попросив суд про закрите засідання.
Адвокатка пояснила, що у справі є медичні документи, які не можуть бути оприлюднені на відкритому засіданні.
Сама Сопельник перепросила потерпілих і заявила, що готова нести відповідальність за свої дії.
"Я співчуваю постраждалим і готова нести відповідальність", – зазначила вона.
Наразі в суді оголошено технічну перерву.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у серпні 2019 року на Дніпровській набережній, 19 а в Києві жінка-водій заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Швидкість руху машини була такою високою, що очевидці припустили, що вона переплутала педалі.
За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Лілія Сопельник. Жінка є тещею Притули.
У результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітки та був доставлений в "Охматдит". Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також лікувалася в одній із лікарень.
Тещі Притули інкримінується вчинення злочину за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).