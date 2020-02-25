У Києві, на будинку на вулиці Саксаганського, 43б, який є пам'яткою архітектури, почався демонтаж скандальної надбудови.

Про це розповів радник Київського міського голови Максим Бахматов, написало видання "СтройОбзор". За його словами, сусіди власниці квартири, яка почала споруджувати надбудову, поскаржилися на те, що на будинку вже з'явилися тріщини.

"Також скаржаться, що власниця знесла оригінальні дерев'яні перекриття і змінила розведення гарячої води на горищі. Вчора (24 лютого. – Ред.) керуюча компанія Голосіївського району демонтувала перегородку на горищі будинку для технічного висновку будлабораторії. Вночі перегородка знову з'явилася. Зараз демонтаж розпочато повторно", – сказав Бахматов.

У Києві почали знесення скандальної надбудови на пам'ятці архітектури Інформатор

Він зазначив, що через складність конструкції фахівці будлабораторії після обстеження нададуть рекомендації про те, як краще провести демонтаж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на будинку по вулиці Саксаганського, 43б, який є пам'яткою архітектури, помітили нову надбудову. Як виявилося, дозволів на її зведення не видавали.

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