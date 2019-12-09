У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи": перші подробиці

У Києві 9 грудня почали прощатися із загиблим на Донбасі співробітником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа", Героєм України Дмитром Каплуновим.
Про це написав "5 канал". Церемонія прощання почалася у Центрі культури і мистецтв СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Туди прийшли співробітники СБУ, родичі та бойові товариші Героя.
У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи"
5 канал
У Києві почали прощатися із вбитим Героєм Альфи
5 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі 1 грудня загинули офіцери "Альфи". Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.
Загиблими виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв їм звання Героїв України.
З Волочаєвим попрощалися ще 3 грудня в Центрі культури і мистецтв СБУ.
Водночас станом на 6 грудня терористи "ДНР" не хотіли повертати тіло Каплунова.
Втім, вже 7 грудня окупанти нарешті віддали тіло загиблого.
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