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9 грудня • оновлено в 11:45
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У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи": перші подробиці

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У Києві 9 грудня почали прощатися із загиблим на Донбасі співробітником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа", Героєм України Дмитром Каплуновим.

Про це написав "5 канал". Церемонія прощання почалася у Центрі культури і мистецтв СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Туди прийшли співробітники СБУ, родичі та бойові товариші Героя.

У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи"

У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи"

5 канал

Новини
Забрали "орків" на той світ: з'явилися героїчні подробиці загибелі бійців "Альфи"
У Києві почали прощатися із вбитим Героєм Альфи

У Києві почали прощатися із вбитим Героєм Альфи

5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Служба безпеки України Донбас
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Исаев Максим
Исаев Максим
Жил пeдepacтом, и сдох, как собака, под кустом! Попутный поросячий xyй пидapacy в жoпy по дороге в ад Бaндepe на доклад!
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Хо Хол
Хо Хол
Кому абсолютно пoxyй на эту чмoшнyю мpaзину - ставьте лайк))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
другим наука...
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