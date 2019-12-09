У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи": перші подробиці

У Києві 9 грудня почали прощатися із загиблим на Донбасі співробітником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа", Героєм України Дмитром Каплуновим.

Про це написав "5 канал". Церемонія прощання почалася у Центрі культури і мистецтв СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Туди прийшли співробітники СБУ, родичі та бойові товариші Героя.

У Києві почали прощатися із вбитим Героєм "Альфи" 5 канал

У Києві почали прощатися із вбитим Героєм Альфи 5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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