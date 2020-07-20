У Києві побили іноземців через колір шкіри: фото і деталі
У Києві невідомі побили іноземних студентів, а потім відкрили стрілянину. В ході бійки п'ятеро п'яних чоловіків кричали в бік постраждалих расистські висловлювання.
Подія зі студентами Київського національного університету будівництва і архітектури з Демократичної Республіки Конго трапилася вночі 20 липня на проспекті Гонгадзе, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами потерпілих, конфлікт почався, коли вони сіли в машину таксі, щоб поїхати з аптеки додому. Тоді до машини підійшли невідомі, вони дістали їх з автомобіля і почали бити.
Під час бійки один з нападників зробив кілька пострілів у повітря. Зловмисники втекли з місця події, почувши спецсигнали правоохоронців. Відзначається, що незабаром їх знайшли в лісі і затримали.
"Поліцейські з підрозділу поліції охорони під час проведення пошуків нападників знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло. Затримані – п'яні в мотлох. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", – йдеться у повідомленні в соцмережі.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі чоловік побив вагітну жінку в маршрутці. Подія потрапила на відео.