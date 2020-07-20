У Києві побили іноземців через колір шкіри: фото і деталі

Карина Бондаренко Кримінал 06:13, 20.07.2020

У Києві невідомі побили іноземних студентів, а потім відкрили стрілянину. В ході бійки п'ятеро п'яних чоловіків кричали в бік постраждалих расистські висловлювання.

Подія зі студентами Київського національного університету будівництва і архітектури з Демократичної Республіки Конго трапилася вночі 20 липня на проспекті Гонгадзе, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами потерпілих, конфлікт почався, коли вони сіли в машину таксі, щоб поїхати з аптеки додому. Тоді до машини підійшли невідомі, вони дістали їх з автомобіля і почали бити.

У Києві постраждали іноземні студенти
"Київ оперативний" у Facebook

Під час бійки один з нападників зробив кілька пострілів у повітря. Зловмисники втекли з місця події, почувши спецсигнали правоохоронців. Відзначається, що незабаром їх знайшли в лісі і затримали.

Місцеві жителі побили іноземців через колір шкіри
"Київ оперативний" у Facebook

"Поліцейські з підрозділу поліції охорони під час проведення пошуків нападників знайшли в лісі компанію молодих людей, які дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло. Затримані – п'яні в мотлох. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", – йдеться у повідомленні в соцмережі.

Постраждалі вчаться в київському університеті
"Київ оперативний" в Facebook
Зловмисники були п'яні
"Київ оперативний" в Facebook
Нападників затримала поліція
"Київ оперативний" в Facebook
Постраждали троє студентів
"Київ оперативний" в Facebook
Чоловіки відкрили стрілянину під час бійки
"Київ оперативний" в Facebook
Постраждала машина служби таксі
"Київ оперативний" в Facebook
У авто розбите лобове скло
"Київ оперативний" в Facebook
На місце події приїжджали правоохоронці
"Київ оперативний" в Facebook
Повідомлення про бійку в соцмережі
"Київ оперативний" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі чоловік побив вагітну жінку в маршрутці. Подія потрапила на відео.

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