У Києві до напівсмерті побили сім'ю ветерана АТО: оголошено підозри

У понеділок, 11 листопада, в Києві двом чоловікам, які побили учасника АТО Ігоря Панова ("Хана") і його дружину Оксану, оголосили про підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва. Вони завдали подружній парі тяжкі тілесні пошкодження.

Правоохоронці підтвердили, що один із нападників – син Оксани від попереднього шлюбу.

У Києві побили сім'ю ветерана АТО Хана Facebook Ігоря "Хана"

За версією слідства, між підозрюваним і його матір'ю тривав давній конфлікт. Маючи умисел на вчинення умисного вбивства, зловмисник підстеріг матір у під'їзді і завдав їй і її цивільному чоловіку, який за неї заступився, численні удари дерев'яною биткою та молотком по життєво важливим органам.

Відзначається, що участь у жорстокому побитті потерпілих брав і його друг, який живе в тому ж будинку.

Після того, як потерпілі втратили від отриманих тілесних ушкоджень свідомість, зловмисники залишили їх на сходах. Подружжя госпіталізували у важкому стані.

За результатами оперативно-розшукових заходів зловмисників 1989 і 1990 народження затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінують злочини, передбачені ч. 2 ст. 15 п.1,12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ініційовано питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Всі подробиці нападу на "Хана" і його дружину читайте в нашому ексклюзив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад трапився ввечері 9 листопада. Після операцій чоловік і жінка впали в кому.

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