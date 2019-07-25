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У Києві по-звірячому вбили студентку: з'явилися дивні подробиці

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Вбивцею 18-річної студентки Анастасії, яку знайшли мертвою в своїй квартирі в Києві, виявився її хлопець із Полтави.

Про це повідомляє ТСН. На тілі дівчини були виявлені численні ножові поранення, а поряд із нею лежав чоловічий одяг, який намагалися відіпрати від крові.

Камери спостереження зафіксували, як хлопець удень 23 липня зайшов до будинку коханої, а вже менш ніж через годину, пішов звідти через аварійні двері. Він був одягнений у речі вбитої.

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За словами родичів Насті, вона дружила з 18-річним хлопцем. Він був занадто замкнутим – не мав сторінок у соцмережах. Після дня пошуків його знайшли в Полтаві.

Як стало відомо, він разом із адвокатом прийшов до місцевої поліції і заявив про напад на нього з боку дівчини. Пізніше його затримали у власному будинку. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку

У Києві вбили 18-річну студентку

ФБ Анастасії Чернявської

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло вбитої знайшли в квартирі по вулиці Ломоносова. Вона не виходила на зв'язок і батько забив на сполох.

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Місце
Україна Київ
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзьге мир.
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Beidina Ludmila
Beidina Ludmila
Девушка! Лапочка! Цветочек вешний! Господи! Как мне ее жаль! Не виденла она жизни! Так случилось! Боже! Какая она красивая во всем! Настоящая украинская красавица! То, что она уже в Раю, это точно! НО , как жаль , что не не суждено было здесь долго жить! Царство Тебе небесное, Королева нашей страны! Смогла поступить учиться, хотелось жить , творить , созидать! Я преподаватель, я очень, очень люблю детей, моих студентов. Я не знаю ее в жизни, но по фотографии можно судить о человеке. Я реву уже час , как только ее увидела. У меня нет детей и мне ее очень жаль, жаль до глубины русской души ! Лапочка ! Господи! Я представляю, каково сейчас ее родителям! Очень жаль . Слезы катятся рекой. Так ее жалко!
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Po Edgar
Po Edgar
Beidina Ludmila, В вашем монологе фраза ,,глубина русской души,, ЯВНО ЛИШНЯЯ!!! УКРАИНЦЫ К РУССКОЙ ДУШЕ НЕ ИМЕЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!
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