У Києві по-звірячому вбили студентку: з'явилися дивні подробиці

Вбивцею 18-річної студентки Анастасії, яку знайшли мертвою в своїй квартирі в Києві, виявився її хлопець із Полтави.

Про це повідомляє ТСН. На тілі дівчини були виявлені численні ножові поранення, а поряд із нею лежав чоловічий одяг, який намагалися відіпрати від крові.

Камери спостереження зафіксували, як хлопець удень 23 липня зайшов до будинку коханої, а вже менш ніж через годину, пішов звідти через аварійні двері. Він був одягнений у речі вбитої.

За словами родичів Насті, вона дружила з 18-річним хлопцем. Він був занадто замкнутим – не мав сторінок у соцмережах. Після дня пошуків його знайшли в Полтаві.

Як стало відомо, він разом із адвокатом прийшов до місцевої поліції і заявив про напад на нього з боку дівчини. Пізніше його затримали у власному будинку. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

У Києві вбили 18-річну студентку ФБ Анастасії Чернявської

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло вбитої знайшли в квартирі по вулиці Ломоносова. Вона не виходила на зв'язок і батько забив на сполох.

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